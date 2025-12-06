Rajasthan Politics: अशोक गहलोत पर भजनलाल का करारा प्रहार, ‘एक पूर्व मंत्री को पहले निपटाया, अब दूसरे की तैयारी’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। सीएम शर्मा ने कहा कि 'कांग्रेस के अंदर खींचतान का दौर चल रहा है। अशोक गहलोत सरकार के एक पूर्व मंत्री को निपटाया जा चुका है। जमानत पर वह जेल से बाहर आया है, अब दूसरे मंत्री की जेल जाने की तैयारी है।'
सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार को गंग नहर शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए श्री गंगानगर के दौरे पर थे। इस दौरान सीएम ने यमुना से पानी लाने की योजना पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कटाक्ष किया था कि शेखावटी के लिए पानी कहां से लाओगे? इस पर सीएम ने कहा कि 'पानी तो आपको हम पिलाएंगे। हमने पहले दिन ही रोडमैप तैयार कर लिया था।'
सीएम शर्मा ने कहा कि मित्र तो एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में आपसी मित्रता ऐसी है कि कोर्ट का रास्ता दिखा दें। ईआरसीपी का विवाद निपटाने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में तब दावा किया था कि मध्य प्रदेश में उनके मित्र कमलनाथ हैं, लेकिन इसके उलट कमलनाथ तो राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। वहीं हमने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को कहा तो उन्होंने डीपीआर और शिलान्यास में सहयोग कराया।
श्री गंगानगर दौरे के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 70 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन पानी के मुद्दे पर काम नहीं किया। सिर्फ चुनाव में झूठी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहे। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी तक कह दिया। सीएम ने कहा कि नहर तो महाराजा गंगासिंह ने बनवाई थी, लेकिन कांग्रेसियों को उसकी देखभाल करने की भी फुर्सत नहीं मिली।
सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर छद्म संगठन संचालित कर रहे हैं। वे लोगों को बरगलाने का काम छोड़कर किसान हित में काम करें तो वे भी सहयोग कर सकते हैं।
