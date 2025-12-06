Rajasthan Politics: अशोक गहलोत पर भजनलाल का करारा प्रहार, ‘एक पूर्व मंत्री को पहले निपटाया, अब दूसरे की तैयारी’

सीएम शर्मा ने कहा कि मित्र तो एक दूसरे पर जान देते हैं, लेकिन कांग्रेसियों में आपसी मित्रता ऐसी है कि कोर्ट का रास्ता दिखा दें। ईआरसीपी का विवाद निपटाने का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में तब दावा किया था कि मध्य प्रदेश में उनके मित्र कमलनाथ हैं, लेकिन इसके उलट कमलनाथ तो राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गए। वहीं हमने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को कहा तो उन्होंने डीपीआर और शिलान्यास में सहयोग कराया।