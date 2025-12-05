CM Bhajanlal: राजस्थान के किसानों के लिए सीएम भजनलाल ने 1770 करोड़ की दी सौगातें, गन्ना मूल्य में की शानदार बढ़ोतरी

मंचासीन सदस्यों के बीच सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
श्री गंगानगर। इलाके की जीवनदायिनी गंग नहर के शताब्दी कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इलाके को 1770 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी है। अपने 38 मिनट के भाषण में सीएम का पूरा फोकस किसानों पर केंद्रित रहा। समारोह में एक घंटे देरी से पहुंचे सीएम ने गन्ना उत्पादकों को सौगात देते हुए समर्थन मूल्य में 15 रुपए प्रति क्विंटल दाम बढ़ाने की घोषणा की।
सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अन्नदाता को फकीर बनाने का काम किया, जबकि भाजपा ने किसान हित के लिए कई कदम उठाए हैं। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण योजना के शिलान्यास से पहले महाराजा गंगासिंह का स्मरण करते हुए नमन किया और बोले कि जिस राजा ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए साल 1925 में इस मरू भूमि में गंग नहर निर्माण का शिलान्यास किया था, उसका यह परिणाम रहा कि यह इलाका न केवल हरा-भरा हुआ, बल्कि अन्न का कटोरा बनकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है।
सीएम ने गाजर मंडी निर्माण का शिलान्यास किया, जिससे गाजर उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की मुस्कान हमारी सरकार की नीति निर्माण में प्राथमिकता है। किसान और खेती के लिए सरकार ने नहरों को सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम ने कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब वे खुद किसानों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था को लेकर हरिके बैराज गए थे। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए के बजट के लिए भी हामी भरी।
कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत, जिले के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा, सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़, बीकानेर विधायक और महाराजा गंगासिंह की पड़पोती सिद्धि कुमारी, श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक, पूर्व प्रतिपक्ष नेता रहे राजेन्द्र सिंह राठौड़, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू जिलों के किसान व भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।
गन्ने का समर्थन मूल्य 401 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 416 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। मध्यम श्रेणी का गन्ना 391 रुपए की बजाय 406 रुपए प्रति क्विंटल और पछेती गन्ना 386 रुपए की बजाय 401 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया।
