CM Bhajanlal: राजस्थान के किसानों के लिए सीएम भजनलाल ने 1770 करोड़ की दी सौगातें, गन्ना मूल्य में की शानदार बढ़ोतरी

सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अन्नदाता को फकीर बनाने का काम किया, जबकि भाजपा ने किसान हित के लिए कई कदम उठाए हैं। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण योजना के शिलान्यास से पहले महाराजा गंगासिंह का स्मरण करते हुए नमन किया और बोले कि जिस राजा ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए साल 1925 में इस मरू भूमि में गंग नहर निर्माण का शिलान्यास किया था, उसका यह परिणाम रहा कि यह इलाका न केवल हरा-भरा हुआ, बल्कि अन्न का कटोरा बनकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है।