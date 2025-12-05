5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

किसानों ने भरी हुंकार: गंगनहर से लेकर एमएसपी तक हर मुद्दे पर तेवर तल्ख

प्रतिनिधियों ने जनवरी-फरवरी में नहर बंदी को किसान विरोधी बताया। वैकल्पिक व्यवस्था के बिना इस अवधि में बंदी से किसानों को नुकसान होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Dec 05, 2025

  • श्रीगंगानगर.मुख्यमंत्री के श्रीगंगानगर दौरे से पहले गुरुवार को गंगनहर परियोजना कार्यालय में किसान नेताओं ने नहरी क्षेत्र की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की। जीकेएसके के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह राजू, गंगनगर परियोजना के चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल, महासचिव संतवीर सिंह और जिलाध्यक्ष रामकुमार सहारण ने कहा कि गंगानगर-हनुमानगढ़ के किसान वर्षों से जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, अब उनका समाधान लिए के बिना नहीं रुकेंगे। चर्चा के बाद 12 प्रमुख मुद्दों पर आधारित विस्तृत मांग पत्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। प्रतिनिधियों ने जनवरी-फरवरी में नहर बंदी को किसान विरोधी बताया। वैकल्पिक व्यवस्था के बिना इस अवधि में बंदी से किसानों को नुकसान होगा। ऐसे में नहर बंदी 15 मार्च के बाद ली जाए।

आरडी 45 से गंगानगर तक नहर का पुनर्निर्माण किया जाए

  • चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल ने रेगुलेशन उप समिति की अनदेखी पर नाराजगी जताई। कहा समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है,लेकिन विभाग निर्णय बदल देता है। यही कारण है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि इस्तीफे देने को मजबूर हुए। नेताओं ने कहा कि फिरोजपुर फीडर के साथ आरडी 45 से गंगानगर तक नहर का पुनर्निर्माण भी एक साथ किया जाए, ताकि किसानों को दोहरी बंदी और दो बार होने वाली परेशानी न झेलनी पड़े।महासचिव संतवीर सिंह ने डिग्गी निर्माण के लिए विशेष पैकेज देने की मांग उठाई। डीएपी व यूरिया की कमी और लंबी लाइनों से किसानों को हो रही तकलीफ पर भी चिंता जताई। वक्ताओं ने समर्थन मूल्य खरीद सीमा कम होने, मूंग खरीद में विलंब, फसल बीमा में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी कड़ा रुख अपनाया। नेताओं ने कहा किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / किसानों ने भरी हुंकार: गंगनहर से लेकर एमएसपी तक हर मुद्दे पर तेवर तल्ख

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएम पहुंचे तब गोबर से बने गणेश-लक्ष्मी की करवाई पूजा

श्री गंगानगर

मिनी सचिवालय के निर्माण में अब आएगी तेजी

श्री गंगानगर

कांग्रेस पर तीखे प्रहार, बोले हमारी सरकार पिलाएगी पानी

श्री गंगानगर

CM Bhajanlal: राजस्थान के किसानों के लिए सीएम भजनलाल ने 1770 करोड़ की दी सौगातें, गन्ना मूल्य में की शानदार बढ़ोतरी

sri Ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan News: रोडवेज बस यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत, बेटी से मिलने जा रहा था

heart attack
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.