सीएम पहुंचे तब गोबर से बने गणेश-लक्ष्मी की करवाई पूजा

इधर, साधुवाली मुख्य रोड से नहर किनारे लोगों की आवाजाही का रास्ता बनाया गया। स्थल स्थल तक पहुंचने के लिए लोग पैदल मार्च किया। पूरे एरिया में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के पोस्टर और होर्डिग्स लगाए हुए थे। पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र में आयोजित इस जनसभा में आए लोग ज्यादातर सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के थे। ऐसे में वक्ताओं ने अपने भाषण में बोले सो निहाल के जयघोष लगाकर भीड़ को जोश भरा। सीएम की सुरक्षा के लिए बनाई गई डी ब्लॉक में किसी को एंट्री नहीं दी गई। इस बीच, पंजाब के लिए आवाजाही करने वाले वाहनेां का रूट बदल दिया गया। सभा स्थल के लिए उन वाहनों को जाने की अनुमति दी गई जिनको सभा में जाना था अन्य वाहनेां के लिए हनुमानगढ़ बाइपास या कालूवाला ओवरब्रिज से यातायात डायवर्ट किया गया। मीरा चौक और पुलिस लाइन के गेट नम्बर दो पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। इसी प्रकार जैड माइनर से आने वाले वाहनों को भी साधुवाली छावनी की ओर जाने की अनुमति नहीं मिली।