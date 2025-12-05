मिनी सचिवालय के निर्माण में अब आएगी तेजी

श्रीगंगानगर. इलाके में एक ही छत के नीचे सभी सरकारी ऑफिसों के लिए मिनी सचिवालय के निर्माण को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूस्टर डोज देने की घोषणा की है। शुक्रवार को जनसभा में सीएम बोले कि मिनी सचिवालय के लिए साढ़े छह करोड़ रुपए आरएसआरडीसी को दिए थे। शेष कार्यो के लिए फिर से बजट देने का आश्वासन दिया। राजस्थान पत्रिका के शुक्रवार के अंक में श्री्गंगानगर का अधूरा सपना: प्रोजेक्ट की लंबी लिस्ट से आमजन बेहाल शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सीएम ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने मिनी सचिवालय के बारे में जल्द कार्य पूरा करने का अपना वायदा दोहराया। विदित रहे कि पुरानी शुगर मिल की 25 बीघा भूमि में वर्ष 2018 में तत्कालीन सीएम वंसुधरा राजे ने मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया था। तब इस पर पौने दो सौ करोड़ रुपए खर्च करने अनुमानित बजट बताया था लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया। लेकिन पिछले साल सीएम शर्मा ने मिनी सचिवालय को बनने के लिए चालीस करोड़ रुपए का बजट राज्य के बजट में उल्लेख किया था लेकिन इसमें से साढ़े छह करोड़ रुपए की राशि जारी हो पाई है। शेष साढ़े 33 करोड़ रुपए का बजट अटका हुआ है।