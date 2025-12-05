5 December 2025,

Friday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

मिनी सचिवालय के निर्माण में अब आएगी तेजी

- सीएम बोले, साढ़े करोड़ दिए थे और शेष काम के लिए फिर देंगे बजट

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Dec 05, 2025

श्रीगंगानगर. इलाके में एक ही छत के नीचे सभी सरकारी ऑफिसों के लिए मिनी सचिवालय के निर्माण को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूस्टर डोज देने की घोषणा की है। शुक्रवार को जनसभा में सीएम बोले कि मिनी सचिवालय के लिए साढ़े छह करोड़ रुपए आरएसआरडीसी को दिए थे। शेष कार्यो के लिए फिर से बजट देने का आश्वासन दिया। राजस्थान पत्रिका के शुक्रवार के अंक में श्री्गंगानगर का अधूरा सपना: प्रोजेक्ट की लंबी लिस्ट से आमजन बेहाल शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सीएम ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने मिनी सचिवालय के बारे में जल्द कार्य पूरा करने का अपना वायदा दोहराया। विदित रहे कि पुरानी शुगर मिल की 25 बीघा भूमि में वर्ष 2018 में तत्कालीन सीएम वंसुधरा राजे ने मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया था। तब इस पर पौने दो सौ करोड़ रुपए खर्च करने अनुमानित बजट बताया था लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया। लेकिन पिछले साल सीएम शर्मा ने मिनी सचिवालय को बनने के लिए चालीस करोड़ रुपए का बजट राज्य के बजट में उल्लेख किया था लेकिन इसमें से साढ़े छह करोड़ रुपए की राशि जारी हो पाई है। शेष साढ़े 33 करोड़ रुपए का बजट अटका हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / मिनी सचिवालय के निर्माण में अब आएगी तेजी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों ने भरी हुंकार: गंगनहर से लेकर एमएसपी तक हर मुद्दे पर तेवर तल्ख

श्री गंगानगर

सीएम पहुंचे तब गोबर से बने गणेश-लक्ष्मी की करवाई पूजा

श्री गंगानगर

कांग्रेस पर तीखे प्रहार, बोले हमारी सरकार पिलाएगी पानी

श्री गंगानगर

CM Bhajanlal: राजस्थान के किसानों के लिए सीएम भजनलाल ने 1770 करोड़ की दी सौगातें, गन्ना मूल्य में की शानदार बढ़ोतरी

sri Ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan News: रोडवेज बस यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत, बेटी से मिलने जा रहा था

heart attack
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.