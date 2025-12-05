5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: सीएम भजनलाल आज करेंगे फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास, 3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा पानी

Firozpur feeder Reconstruction Project: मुख्यमंत्री भजनलाल साधुवाली गाजर मंडी का विधिवत शिलान्यास करने के साथ फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Dec 05, 2025

CM BHAJANLAL SHARMA

Photo- Patrika Network (File Photo)

श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल साधुवाली गाजर मंडी का विधिवत शिलान्यास करने के साथ फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण से गंगनहर में वर्षभर पानी की पर्याप्त आवक बनी रहेगी। किसान रबी व खरीफ फसलों की जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री सुबह 11.30 बजे जयपुर से विशेष विमान से रवाना होकर दोपहर 12.20 बजे सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 12.25 बजे सूरतगढ़ से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12.45 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 2.30 बजे पहले सूरतगढ़ फिर फलौदी के लिए प्रस्थान करेंगे।

फीडर पुनर्निर्माण ऐतिहासिक निर्णय

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की स्वीकृति राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक और किसान हितैषी निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह वर्षों पुरानी मांग थी, जिसके पूरा होने से जिले की सिंचाई प्रणाली मजबूत होगी और किसानों को स्थायी समाधान मिलेगा। राठौड़ ने कहा कि गंगनहर के 100 वर्ष पूरे होने का यह शताब्दी वर्ष महाराजा
गंगासिंह के सपने को आधुनिक रूप देने का अवसर है, जिसे सरकार संवेदनशीलता से आगे बढ़ा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को आधुनिक समय का भागीरथ प्रयास बताते हुए कहा कि यह परियोजना लाखों किसानों के भविष्य को नई दिशा देगी।

3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के काश्तकार होंगे लाभान्वित

फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के तहत आरडी 0 से 168.230 तक सीसी लाईनिंग, 2 हैड रेगूलेटरों का पुनर्निर्माण, 1 हैड रेगूलेटर का नव निर्माण, 1 क्रोस रेगूलेटर का पुनर्निर्माण, 19 वीआरबी/डीआरबी का पुननिर्माण, 3 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इन विकास कार्यों से हरिके बैराज में आने वाले अधिक पानी को फिरोजपुर फीडर में लाया जाएगा तथा इसका प्रत्यक्ष लाभ गंगनहर को होगा। इन पुनर्निर्माण कार्यों से गंगनहर के 3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा।

परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस कार्य की डीपीआर स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है। इसमें पंजाब राज्य की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ रुपए एवं राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ रुपए है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Ring Road: जयपुर में बनेगा 99KM लंबा 6 लेन रिंग रोड, 150 गांवों से होकर गुजरेगा; जमीन नपाई का काम शुरू
जयपुर
ring-road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: सीएम भजनलाल आज करेंगे फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास, 3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा पानी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान सरकार दे रही 1717 करोड़ का खास उपहार, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

Cm Bhajanlal
श्री गंगानगर

जनता के मुद्दों पर सडक़ से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी कांग्रेस

श्री गंगानगर

रास्ते पर बनी सहमति, किसानों का विरोध प्रदर्शन समाप्त

श्री गंगानगर

Rajasthan: दो मासूमों को छोड़ नहर में कूदी महिला, बचाने गया युवक भी बहा, सर्च ऑपरेशन जारी

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

Army tank, Army tank sinks, Army tank sinks in canal, Indira Gandhi Canal, Tank sinks in Indira Gandhi Canal, Sriganganagar News, Rajasthan News
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.