Rajasthan: दो मासूमों को छोड़ नहर में कूदी महिला, बचाने गया युवक भी बहा, सर्च ऑपरेशन जारी

जानकारी के अनुसार, महिला अपने एक वर्ष और चार वर्ष के दो छोटे बच्चों के साथ युवक और उसके करीब 15 वर्षीय भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नहर किनारे पहुंची थी। रास्ते में किसी बात को लेकर महिला और युवक के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर महिला ने दोनों बच्चों को नहर किनारे उतारा और अचानक आवेश में आकर नहर में छलांग लगा दी। महिला को पानी में संघर्ष करता देख युवक लक्ष्मण पुत्र दुर्गाराम नायक भी उसे बचाने के उद्देश्य से नहर में उतर गया, लेकिन तेज धारा में दोनों बह गए।