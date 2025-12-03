3 दिसंबर 2025,

बुधवार

श्री गंगानगर

Rajasthan: दो मासूमों को छोड़ नहर में कूदी महिला, बचाने गया युवक भी बहा, सर्च ऑपरेशन जारी

रास्ते में युवक से कहासुनी के बाद आवेश में आकर महिला ने बच्चों को छोड़कर अचानक नहर में छलांग लगा दी। उसको बचाने के लिए कूदा युवक भी नहर में बह गया।

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Dec 03, 2025

Sri Ganganagar

नहर में डूबे महिला और युवक (फोटो-पत्रिका)

श्री गंगानगर। रायसिंहनगर क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। डाबला हैड के पीछे स्थित चक 35 एमएल बारांवाली इलाके में एक महिला अचानक नहर में कूद गई। उसे बचाने के लिए उसके साथ चल रहा युवक भी नहर में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव में दोनों ही लापता हो गए। घटना स्थल पर मौजूद बच्चों और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया।

जानकारी के अनुसार, महिला अपने एक वर्ष और चार वर्ष के दो छोटे बच्चों के साथ युवक और उसके करीब 15 वर्षीय भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नहर किनारे पहुंची थी। रास्ते में किसी बात को लेकर महिला और युवक के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर महिला ने दोनों बच्चों को नहर किनारे उतारा और अचानक आवेश में आकर नहर में छलांग लगा दी। महिला को पानी में संघर्ष करता देख युवक लक्ष्मण पुत्र दुर्गाराम नायक भी उसे बचाने के उद्देश्य से नहर में उतर गया, लेकिन तेज धारा में दोनों बह गए।

भतीजे ने किया बचाने का प्रयास

इस दौरान युवक के 15 वर्षीय भतीजे ने साफा फेंककर दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि वह उन्हें नहीं खींच पाया।

सर्च अभियान जारी

सूचना मिलते ही मुकलावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मिली, जिसके बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दोनों बच्चों को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया गया है। महिला और युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम तथा गोताखोरों को बुलाया गया है। पुलिस उप अधीक्षक मदनलाल मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे और सर्च अभियान की निगरानी की। देर शाम तक दोनों का सुराग नहीं लग सका।

Updated on:

03 Dec 2025 10:00 pm

Published on:

03 Dec 2025 09:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: दो मासूमों को छोड़ नहर में कूदी महिला, बचाने गया युवक भी बहा, सर्च ऑपरेशन जारी

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

