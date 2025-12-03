नो एंट्री में घुसे ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को कुचला, महिला की मौत, पति की हालत नाजुक, चालक फरार

बरेली। स्टेडियम रोड पर बुधवार दोपहर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 62 वर्षीय सुनीता अग्रवाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पति 65 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर मुकेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई।