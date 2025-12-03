नो एंट्री में घुसे ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को कुचला, महिला की मौत, पति की हालत नाजुक, चालक फरार

बरेली। स्टेडियम रोड पर बुधवार दोपहर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली। नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने स्कूटी सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 62 वर्षीय सुनीता अग्रवाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनके पति 65 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर मुकेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई।
जानकारी के मुताबिक, आशापुरम कॉलोनी निवासी मुकेश अग्रवाल पत्नी सुनीता को दवा दिलाने के लिए स्कूटी से स्टेडियम रोड की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी ए.के. आई. हॉस्पिटल के पास पहुंची, उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने नो एंट्री नियम तोड़ते हुए उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनीता अग्रवाल ट्रक के पहियों तले आ गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
मुकेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल पड़े थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत विपिन अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मामले में सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक के नो एंट्री में घुसने की वजह की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
