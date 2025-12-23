बदायूं में 24 घंटे में वारदात पर वारदात, डीआईजी की समीक्षा बैठक से पहले दिनदहाड़े लूट मामले में इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज में तीन सस्पेंड

इधर, बदायूँ में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर डीआईजी का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। सोमवार शाम बदायूँ पहुंचे डीआईजी ने समीक्षा बैठक में थानेदारों और सर्किल ऑफिसरों को दो टूक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े लूट और रात की वारदातें पुलिस की नाकामी को दर्शाती हैं। अगर जनता खुद बदमाशों से भिड़ने को मजबूर हो रही है, तो यह कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बैठक में कमजोर गश्त, फेल सूचना तंत्र और अपराधियों पर ढीली निगरानी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई। डीआईजी ने स्पष्ट कहा कि अब बहाने नहीं चलेंगे। जिस इलाके में वारदात होगी, वहां का थानेदार और संबंधित अधिकारी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे।