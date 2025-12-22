बरेली बार में घमासान: नामांकन के आखिरी दिन अध्यक्ष और सचिव पर सीधी टक्कर, 80 उम्मीदवार मैदान में

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन बार सभागार में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जबरदस्त गहमागहमी रही। हर तरफ समर्थकों की भीड़, नामांकन के साथ नारेबाजी और खेमेबंदी साफ बता रही थी कि इस बार बार चुनाव हल्का नहीं, बल्कि सीधा टकराव वाला होने जा रहा है।
मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव जयपति एडवोकेट की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया चली। उनके साथ चुनाव अधिकारियों की पूरी टीम दिनभर मोर्चा संभाले रही। नामांकन के आखिरी समय तक कुल 80 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। अब 23 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद साफ होगा कि असली मुकाबला किन चेहरों के बीच होगा।
अध्यक्ष पद के लिए ज्वाला प्रसाद गंगवार, रविन्द्र सिंह चौहान, मनोज कुमार हरित, अमित बिसारिया और अनिल कुमार द्विवेदी के उतरने से मुकाबला चार तरफा हो गया है। नामांकन के दौरान इनके समर्थक सभागार में पूरी मजबूती के साथ मौजूद दिखे।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रमन सक्सेना और जयपाल सिंह आमने-सामने हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अमित कुमार सिंह, अमित सक्सेना, धर्मवीर गुप्ता, नईम अली शाह अल्वी, हुलासी राम और वीरेश कुमार सक्सेना ने पर्चे दाखिल कर मुकाबले को पूरी तरह खोल दिया है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर तुषार खण्डेलवाल ने नामांकन किया। सचिव पद के लिए दीपक पाण्डेय, गौरव सिंह राठौर, शंकर कुमार सक्सेना और वीरेन्द्र पाल गुप्ता मैदान में हैं।
संयुक्त सचिव (प्रशासन) के लिए मनोज पाण्डेय, निशा शर्मा, कासिफ खां, अमर सिंह, मो. आमिर खान, अजय प्रकाश शर्मा और कुलदीप सिंह ने दावेदारी पेश की। संयुक्त सचिव (प्रकाशन) पद पर पप्पू मौर्य, महजवी और रीना सिंह ने नामांकन किया। संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) के लिए विनीत सक्सेना, अनुज कुमार, प्रेरणा मौर्ये और सौरभ अग्निहोत्री मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए शिवम शर्मा, धर्मवीर सिंह, मेहर जहाँ और ललित कुमार सिंह के नाम सामने आए हैं।
प्रबन्ध कार्यकारिणी (कनिष्ठ) के लिए विनीत प्रकाश, तरूण कुमार, रविकर यादव, वासिद हुसैन, केतन कुमार सिंह, मीसम रिजवी, हरिओम सागर, मो. मुस्तकीम, लक्ष्मी, देवी सिंह, रोहित गंगवार, रवि शंकर मिश्रा, शुभम अवस्थी, राहुल सक्सेना, प्रवेन्द्र कुमार सिंह और हेमन्त सिंह ने नामांकन किया। प्रबन्ध कार्यकारिणी (वरिष्ठ) पद के लिए संजीव कुमार, अजय कुमार मौर्य, आदित्य कुमार सक्सेना, इन्द्रजीत, मो. सलीम, गायत्री, डॉ. लोकनाथ, अकुल कुमार, राकेश कुमार सिंह और दीप्ती सक्सेना मैदान में हैं।
