बरेली बार में घमासान: नामांकन के आखिरी दिन अध्यक्ष और सचिव पर सीधी टक्कर, 80 उम्मीदवार मैदान में

संयुक्त सचिव (प्रशासन) के लिए मनोज पाण्डेय, निशा शर्मा, कासिफ खां, अमर सिंह, मो. आमिर खान, अजय प्रकाश शर्मा और कुलदीप सिंह ने दावेदारी पेश की। संयुक्त सचिव (प्रकाशन) पद पर पप्पू मौर्य, महजवी और रीना सिंह ने नामांकन किया। संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) के लिए विनीत सक्सेना, अनुज कुमार, प्रेरणा मौर्ये और सौरभ अग्निहोत्री मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए शिवम शर्मा, धर्मवीर सिंह, मेहर जहाँ और ललित कुमार सिंह के नाम सामने आए हैं।