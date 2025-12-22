रुहेलखंड विश्वविद्यालय का ढुलमुल सिस्टम, परीक्षा फार्म और विषय बदलने की गड़बड़ी से मचा हड़कंप, तारीख में भी फेरबदल

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, संबद्ध कॉलेजों के स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के फार्म समर्थ पोर्टल के जरिए भरे जा रहे हैं। कॉलेजों को 1 जनवरी तक फार्म जमा करने होंगे, जबकि 2 जनवरी तक ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन पत्र विवि की वेबसाइट mjpru.samarth.edu.in पर उपलब्ध हैं। अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों से 500 रुपये विकास शुल्क वसूला जाएगा। यह राशि एकमुश्त ड्राफ्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी, जिससे छात्रों और कॉलेजों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ गया है।