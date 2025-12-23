तीन सौ बेड अस्पताल बना चोरों का अड्डा, दिनदहाड़े CT स्कैन सेंटर की केबल चोरी, CCTV उखाड़ कर फेंका, इलाज ठप

अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की बेखौफ चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। सीटी स्कैन मशीन के लिए लगाया गया इंटरनेट केबल कटते ही लखनऊ भेजी जाने वाली जांच रिपोर्ट का ट्रांसफर रुक गया। घंटों तक मरीज जांच के लिए भटकते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन के हाथ बंधे नजर आए। यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही सीटी स्कैन सेंटर के सभी छह एसी के केबल चोरी हो चुके हैं। इसके बाद निगरानी बढ़ाने के लिए नया सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, लेकिन इस बार चोरों ने उसी कैमरे को निशाना बना लिया। दोपहर के वक्त छत पर लगे कैमरे को उखाड़कर फेंक दिया गया और आराम से केबल काटकर फरार हो गए।