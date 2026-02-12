दिनदहाड़े वकील की हत्या पर उबाल, बरेली से पीलीभीत तक बार का फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे अधिवक्ता, जमकर नारेबाजी

रामपुर की घटना के विरोध में पीलीभीत में भी अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अवस्थी और महासचिव विद्याराम वर्मा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भी मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग रखी। बीसलपुर और पूरनपुर में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता मुंसिफ कोर्ट परिसर में एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां एसडीएम नागेंद्र पांडेय को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष सियाराम माथुर, महामंत्री सुशील तोमर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आशिक, रितेश दुबे, ज्ञानेंद्र शुक्ला समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई नहीं होती तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।