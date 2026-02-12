रिसर्च से रफ्तार, इनोवेशन से विकास… 2035 तक 7 फीसदी ग्रोथ का लक्ष्य, IVRI में गूंजा विकसित भारत का विजन

डॉ. दत्त ने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए फोकस एरिया की पहचान कर ली गई है। इसमें कृषि में तकनीकी नवाचार, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक भंडारण अवसंरचना का विकास और गुणवत्ता आधारित निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि अब केवल उत्पादन नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाएगा, ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें। सर्विस टेक्नोलॉजी, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) और एग्री-स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की रणनीति तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कृषि आधारित उद्योगों को वैज्ञानिक शोध से जोड़ा गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव होगी।