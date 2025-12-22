एसपी साउथ ने बैरक से लेकर मालखाने तक जांची रिकॉर्ड फाइलें, पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी पुलिसिंग

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर और आसपास अंधेरे को लेकर भी नाराजगी जताई गई और तत्काल प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों को साफ चेतावनी दी गई कि जनता से व्यवहार मित्रवत हो, लेकिन अपराधियों के लिए पुलिस का चेहरा सख्त दिखना चाहिए। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बीट पुलिसिंग, रात्रि गश्त, हिस्ट्रीशीटरों पर निगरानी, संदिग्धों की चेकिंग और जनसुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कहा कि सरकार की सभी योजनाएं समय पर जमीन पर दिखनी चाहिए, वरना कार्रवाई तय है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक समेत थाना स्टाफ मौजूद रहा। कप्तान के तेवरों से साफ हो गया कि मीरगंज में अब पुलिसिंग पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी।