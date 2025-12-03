Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

एआई तस्वीर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 221-22 के पास मंगलवार को एक हादसा हो गया। सेना के नियमित अभ्यास के दौरान दोपहर 12:15 बजे एक टैंक के नहर में डूबने और उसके साथ एक जवान के लापता होने की सूचना प्रशासन को मिली।
सेना ने अपने स्तर पर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए बीकानेर से विशेष गोताखोरों की टीम भी बुलाई गई है। देर रात तक नहर में सेना का तलाशी अभियान जारी था। सूचना मिलते ही एसडीएम भरत जयप्रकाश मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नहर में बहाव तेज होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। सेना के अधिकारी हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।
हादसे की सूचना के बाद बीसीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल के निर्देश पर उप जिला चिकित्सालय से मेडिकल टीम उपकरणों सहित मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन मौके पर मौजूद सेना के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए बाहरी चिकित्सा टीम की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस लौटा दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग