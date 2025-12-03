Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

सेना ने अपने स्तर पर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए बीकानेर से विशेष गोताखोरों की टीम भी बुलाई गई है। देर रात तक नहर में सेना का तलाशी अभियान जारी था। सूचना मिलते ही एसडीएम भरत जयप्रकाश मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नहर में बहाव तेज होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। सेना के अधिकारी हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।