श्री गंगानगर

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

सूरतगढ़ में सेना के अभ्यास के दौरान इंदिरा गांधी नहर में एक टैंक डूबने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक जवान लापता है और नहर में देर रात तक सेना का सर्च ऑपरेशन जारी रहा।

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Dec 03, 2025

एआई तस्वीर

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)। इंदिरा गांधी नहर की आरडी 221-22 के पास मंगलवार को एक हादसा हो गया। सेना के नियमित अभ्यास के दौरान दोपहर 12:15 बजे एक टैंक के नहर में डूबने और उसके साथ एक जवान के लापता होने की सूचना प्रशासन को मिली।

सर्च ऑपरेशन शुरू

सेना ने अपने स्तर पर तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता देखते हुए बीकानेर से विशेष गोताखोरों की टीम भी बुलाई गई है। देर रात तक नहर में सेना का तलाशी अभियान जारी था। सूचना मिलते ही एसडीएम भरत जयप्रकाश मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि नहर में बहाव तेज होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। सेना के अधिकारी हालात पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं।

चिकित्सकों की टीम रवाना, सेना ने लौटाया

हादसे की सूचना के बाद बीसीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल के निर्देश पर उप जिला चिकित्सालय से मेडिकल टीम उपकरणों सहित मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन मौके पर मौजूद सेना के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए बाहरी चिकित्सा टीम की आवश्यकता नहीं है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वापस लौटा दिया गया।

image

Published on:

03 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

