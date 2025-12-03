Rajasthan: इन 15 शहरों में आबोहवा ‘अनहेल्दी’; कड़ाके की सर्दी के साथ हवा में घुले जहर से सांसों पर संकट

जयपुर। सर्दी की शुरुआत के साथ ही राजस्थान के शहरों में आबोहवा खराब होती जा रही है। राजधानी जयपुर सहित प्रमुख शहरों में हवा में जहर घुलने लगा है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में भी शहरों में लोगों की सांसों पर संकट बढ़ रहा है। भिवाड़ी के साथ टोंक, श्रीगंगानगर, सीकर व चूरू शहर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 को पार कर गया है। जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी, जमीन की सतह पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाएगा।