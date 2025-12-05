5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान सरकार दे रही 1717 करोड़ का खास उपहार, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

Ganganahar Centenary: इस अवसर पर ऐतिहासिक गंगनहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Jayant Sharma

Dec 05, 2025

Cm Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले में आयोजित 'गंगनहर शताब्दी समारोह' में भाग लेंगे और प्रदेश के किसानों को ₹1717 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। इस अवसर पर ऐतिहासिक गंगनहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है।

गंगनहर के 100 वर्ष: किसान हुए लाभान्वित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गाजर मंडी, साधुवाली में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा शुरू किए गए गौरवशाली निर्माण कार्य के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। गंगनहर के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह परियोजना क्षेत्र के काश्तकारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शिरकत करेंगे।

₹1717 करोड़ की महापरियोजना का शिलान्यास

गंगनहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए कुल ₹1717 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण: ₹647 करोड़, बीकानेर कैनाल का पुनरुद्धार: ₹300 करोड़, 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का स्वचालन (फेज-1): ₹695 करोड़, क्षतिग्रस्त नहरों व नकारा खालों का पुनर्निर्माण: ₹75 करोड़ समेत
फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की लागत ₹647.62 करोड़ की लागत भी शामिल है।

जिसमें राजस्थान और पंजाब की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। इस परियोजना के पूरा होने से फीडर की पानी आहरण क्षमता बढ़ेगी और नहरी तंत्र मजबूत होगा। अब हरीके बैराज में आने वाला अतिरिक्त पानी फिरोजपुर फीडर के माध्यम से राजस्थान को मिल सकेगा, जिससे नहरी तंत्र को सालभर पर्याप्त पानी की आवक सुनिश्चित होगी।

ये भी पढ़ें

इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 08:24 am

Published on:

05 Dec 2025 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान सरकार दे रही 1717 करोड़ का खास उपहार, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सीएम भजनलाल आज करेंगे फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास, 3.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा पानी

CM BHAJANLAL SHARMA
श्री गंगानगर

जनता के मुद्दों पर सडक़ से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी कांग्रेस

श्री गंगानगर

रास्ते पर बनी सहमति, किसानों का विरोध प्रदर्शन समाप्त

श्री गंगानगर

Rajasthan: दो मासूमों को छोड़ नहर में कूदी महिला, बचाने गया युवक भी बहा, सर्च ऑपरेशन जारी

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan: राजस्थान में बड़ा हादसा, इंदिरा गांधी नहर में डूबा सेना का टैंक, जवान की तलाश जारी

Army tank, Army tank sinks, Army tank sinks in canal, Indira Gandhi Canal, Tank sinks in Indira Gandhi Canal, Sriganganagar News, Rajasthan News
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.