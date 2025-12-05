राजस्थान सरकार दे रही 1717 करोड़ का खास उपहार, लाखों किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीगंगानगर जिले में आयोजित 'गंगनहर शताब्दी समारोह' में भाग लेंगे और प्रदेश के किसानों को ₹1717 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे। इस अवसर पर ऐतिहासिक गंगनहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास भी शामिल है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गाजर मंडी, साधुवाली में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा शुरू किए गए गौरवशाली निर्माण कार्य के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। गंगनहर के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह परियोजना क्षेत्र के काश्तकारों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शिरकत करेंगे।
गंगनहर प्रणाली के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए कुल ₹1717 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण: ₹647 करोड़, बीकानेर कैनाल का पुनरुद्धार: ₹300 करोड़, 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का स्वचालन (फेज-1): ₹695 करोड़, क्षतिग्रस्त नहरों व नकारा खालों का पुनर्निर्माण: ₹75 करोड़ समेत
फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की लागत ₹647.62 करोड़ की लागत भी शामिल है।
जिसमें राजस्थान और पंजाब की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। इस परियोजना के पूरा होने से फीडर की पानी आहरण क्षमता बढ़ेगी और नहरी तंत्र मजबूत होगा। अब हरीके बैराज में आने वाला अतिरिक्त पानी फिरोजपुर फीडर के माध्यम से राजस्थान को मिल सकेगा, जिससे नहरी तंत्र को सालभर पर्याप्त पानी की आवक सुनिश्चित होगी।
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
