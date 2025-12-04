जनता के मुद्दों पर सडक़ से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी कांग्रेस

श्रीगंगानगर.जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एवं विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर की अगुवाई में बुधवार को नई धानमंडी स्थित गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में कार्यकर्ताओं की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जिलेभर से पदाधिकारी जुटे और संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने तथा आगामी रणनीति को लेकर लंबी चर्चा हुई। कुन्नर ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस सडक़ से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी।
बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले वोट चोर, गद्दी छोड़ महासम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष कुन्नर ने कहा कि यह सम्मेलन लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम है और जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोपों पर चिंता जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पात्र लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि कई जगह फर्जी नाम जोड़े जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति के वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहने का आह्वान किया।
कई वरिष्ठ नेताओं ने विचार रखे
बैठक में जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया, रायसिंहनगर विधायक सोहन नायक, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, संतोष सहारण, जगदीश जांगिड़, सोना देवी, राजेंद्र भादू व महेंद्र सिंह बराड़, प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी, गगन बडिग़, जिला प्रभारी व प्रदेश महासचिव जीया उर रहमान, प्रधान सुरेंद्रपाल सिंह बराड़ व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने विचार रखे।
बैठक में ओबीसी और एससी प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। राजकुमार गौड़ ने फिरोजपुर फीडर की डीपीआर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि इसका प्रारूप 2019 में गहलोत सरकार के कार्यकाल में तैयार हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति नहीं दी।