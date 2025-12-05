Rajasthan News: रोडवेज बस यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत, बेटी से मिलने जा रहा था

ईएमटी राकेश भांभू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्राथमिक चिकित्सा देते हुए बुजुर्ग को तुरंत राजकीय चिकित्सालय लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने दीवान सिंह को मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। सूचना पर उनका पौत्र राजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।