कांग्रेस पर तीखे प्रहार, बोले हमारी सरकार पिलाएगी पानी

श्रीगंगानगर. साधुवाली में गंगनहर शताब्दी समारोह मंच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तीखे तेवरों का गवाह बना। पीएम मोदी की तर्ज पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि पार्टी के भीतर ही खींचतान मची हुई है। अशोक गहलोत सरकार के एक पूर्व मंत्री को ‘निपटा’ दिया गया है, वह जमानत पर बाहर है और अब दूसरे की तैयारी चल रही है। सीएम ने यमुना जल विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने तब कटाक्ष किया था कि ‘‘यह पानी नहीं मिल पाएगा’’। प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने शेखावटी को पानी देने पर तंज कसते हुए पूछा था कि ‘‘पानी कहां से लाओगे’’। इस पर सीएम का जवाब ‘‘हम पानी पिलाकर दिखाएंगे।’’

मित्र जान देते हैं, कांग्रेस वाले कोर्ट पहुंचाते हैं

ईआरसीपी विवाद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था कि मध्यप्रदेश में उनके मित्र कमलनाथ हैं, लेकिन वही मित्र राजस्थान सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले गए। ‘‘हमने तो एमपी के सीएम मोहन यादव से बात कर डीपीआर से लेकर शिलान्यास तक सहयोग ले लिया।’’

कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी

सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सत्तर साल का शासन रहा, लेकिन पानी के मुद्दे पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। चुनाव आते ही झूठे वादे, जबकि हकीकत में नहरों की सार-संभाल तक नहीं की।’ उन्होंने कहा कि महाराजा गंगासिंह की दूरदर्शिता से गंगनहर बनी, लेकिन उसकी देखरेख के लिए कांग्रेसियों को फुर्सत नहीं मिली। कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्टाचार की जननी बताया।

किसानों के नाम पर सक्रिय छद्म संगठन

किसानों की बात करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसान हित के नाम पर छद्म संगठन चलाकर सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर सच में किसान हित में काम करें, तो सरकार सहयोग देने को तैयार है।