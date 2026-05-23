Jaipur News: बापू बाजार में वन-वे का ट्रायल रुका, व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत

वन-वे के विरोध में व्यापारी नारे लगाते हुए बापू बाजार व नेहरू बाजार से होते हुए 'यादगार' (ट्रैफिक पुलिस कार्यालय) पहुंचे। इस दौरान शोरूमों पर काम करने वाले कर्मचारी बरामदों में बैठकर बाजार खुलने का इंतजार करते दिखे। जयपुर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में व्यापारियों की ट्रैफिक डीसीपी योगेश गोयल के साथ बैठक हुई। व्यापारियों ने बिना सूचना वन-वे लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई। डीसीपी ने सुगम यातायात के लिए इसे जरूरी बताया, तो व्यापारियों ने तर्क दिया कि यदि बाजार से अतिक्रमण हट जाए, तो वन-वे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।