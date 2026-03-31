31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुस्लिम-दलित कार्ड पर कांग्रेस का बड़ा दांव! बंगाल में क्या Mamata Banerjee का खेल बिगड़ेगा या बीजेपी को लगेगा झटका?

Bengal Elction 2026: बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Mar 31, 2026

West Bengal Assembly Elections 2026, Congress West Bengal candidate list, Adhir Ranjan Chowdhury Behrampur seat,

बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे (Photo-IANS)

Mamata Banerjee TMC vs Congress: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी ‘एकला चलो’ की रणनीति अपनाई है। प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 284 पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली सूची में कांग्रेस ने कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया है। पार्टी ने बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को टिकट दिया है। दरअसल, इस बार कांग्रेस ने गठबंधन से दूरी बनाते हुए अपने दम पर खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने पर फोकस किया है।

कांग्रेस ने 64 मुसलमानों को दिया टिकट

कांग्रेस की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा सोशल इंजीनियरिंग है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 64 मुस्लिम, 68 दलित, 16 अनुसूचित जनजाति और 42 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। पहली सूची के मुताबिक कांग्रेस ने मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर फोकस किया है, यह ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन सकता है। 

कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल इलाके की सीट मालदा और मुर्शिदाबाद में भी प्रत्याशी उतारे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल सीटों में से कुछ सीटों पर जीतकर वापसी की अपनी नींव रख सकती है। हालांकि, यहां मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी और अन्य दल भी मैदान में हैं, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा संभव है।

TMC का बिगड़ सकता खेल

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक से ही सत्ता में वापसी की थी। वहीं इस बार कांग्रेस का उतरना भी मुश्किल खड़ा कर सकता है। वहीं हुमायूं कबीर की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव होना ममता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

कांग्रेस ने उतारे दिग्गज नेता

कांग्रेस ने अपने कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उनके गढ़ बहरामपुर से टिकट दिया गया है, जहां से वह करीब 30 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर वापसी करने वाली मौसम बेनजीर नूर को मालतीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, ताकि मालदा क्षेत्र में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर सके।

ममता के सामने भी उतारा प्रत्याशी

कांग्रेस ने सीएम ममता बनर्जी के सामने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी के टिकट पर सुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। नंदीग्राम से शेख जरियातुल हुसैन, रायगंज से मोहित सेनगुप्ता, जलांगी से अब्दुल रेज्जाक मोल्ला और बालीगंज से रोहन मित्रा जैसे नेताओं पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है।

क्या बीजेपी को लगेगा झटका

विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के मध्य माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होना माना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी को झटका लग सकता है। 

पिछले चुनाव में नहीं खुला था खाता

2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 213 और बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं। ऐसे में इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल और बीजेपी दोनों से मुकाबला करते हुए अपनी पहचान फिर से स्थापित करना है।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला BJP का प्रतिनिधिमंडल, TMC पर लगाया चुनाव हाईजैक करने का आरोप
राष्ट्रीय
Bharatiya Janata Party petition Election Commission, Election Commission of India Bengal elections, Mamata Banerjee TMC allegations, Trinamool Congress election hijack claims,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

31 Mar 2026 12:00 pm

Hindi News / National News / मुस्लिम-दलित कार्ड पर कांग्रेस का बड़ा दांव! बंगाल में क्या Mamata Banerjee का खेल बिगड़ेगा या बीजेपी को लगेगा झटका?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘सोशल मीडिया अच्छे काम का जरिए बन सकती है’ कौन है बिट्टू? जिसे आनंद महिंद्रा ने बताया अपना आदर्श

Business tycoon Anand Mahindra
राष्ट्रीय

प्री-मानसून होगा तेज़: 1, 2, 3 और 4 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

दिल्ली की धार्मिक जगहों की रेकी कर पाक भेजे वीडियो, लश्कर के आतंकी शब्बीर अहमद का बड़ा खुलासा

राष्ट्रीय

KSCA का बड़ा फैसला, अब विधायकों को इंटरनेशनल और IPL मैच के लिए मिलेंगे 5 फ्री टिकट

IPL 2026
राष्ट्रीय

Assam BJP Manifesto: बीजेपी ने जारी किया ‘संकल्प पत्र’, UCC लागू करने का किया वादा; जानें और क्या घोषणा की

BJP manifesto Assam
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.