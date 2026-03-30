बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला BJP का प्रतिनिधिमंडल, TMC पर लगाया चुनाव हाईजैक करने का आरोप

Bengal Assembly Election: बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सोमवार को बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एक याचिका सौंपा है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ममता बनर्जी की टीएमसी पर पश्चिम बंगाल चुनाव को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घर-घर जाकर लोगों को ममता बनर्जी डरा रही है।