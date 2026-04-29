29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bengal Election Voting: आरजी कर पीड़िता की मां ने वोट डालने के बाद लगाया गंभीर आरोप, कहा- EVM में आ रही समस्या

Bengal Election 2026: बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बीजेपी प्रत्याशियों ने ईवीएम में समस्या होने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Apr 29, 2026

West Bengal elections Phase 2 voting

BJP प्रत्याशी ने ईवीएम में समस्या होने का लगाया आरोप (Photo-IANS)

Bengal Election Voting: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच पनिहाटी से बीजेपी प्रत्याशी और आरजी कर पीड़िता की मां ने वोट डालने के बाद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि EVM के बटन में कुछ समस्या आ रही है। इसे दबाने में समय लग रहा है, मैं अधिकारी को सूचित करूंगी।

साथ ही उन्होंने जल्दी मतदान करने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया और अधिक से अधिक लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने का आग्रह किया।

पिता भी हुए भावुक

पीड़िता के पिता मतदान करने के लिए बाहर निकलते समय भावुक हो गए। आंसू रोकते हुए पिता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद है कि हमें अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए इस तरीके का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन हम जीतेंगे और अपनी बेटी के लिए न्याय हासिल करेंगे। हम जनता के साथ हैं।

मशीन में आ रही समस्या- BJP प्रत्याशी

वहीं सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी रूपा गांगुली ने भी ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मशीन और बैटरी में थोड़ी दिक्कत थी। मैंने उसे जल्दी से ठीक करवा लिया। मैं अभी और कुछ नहीं कह सकती।

ई-रिक्शा से वोट डालने पहुंची TMC सांसद

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा वोट डालने के लिए ई-रिक्शा से मतदान केंद्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (ECI) ने कहा है कि मोटरसाइकिल से नहीं आना है, इसलिए हम टोटो से आए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस बार हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और बाकी बचे सभी मतदाता 100 प्रतिशत मतदान जरूर करेंगे। इसलिए मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा। यह सीधा-सा गणित है। लोग बदले की भावना से वोट कर रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किए गए मजाक का करारा जवाब देंगे। 

4 मई को आएंगे नतीजे

बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। प्रदेश में पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Bengal Election 2026: बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी का क्या है आगे का प्लान? कर दिया चौंकाने वाला खुलासा
राष्ट्रीय
Mamata Banerjee speech, West Bengal election 2026, Mamata Banerjee BJP attack,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

Updated on:

29 Apr 2026 08:47 am

Published on:

29 Apr 2026 08:32 am

Hindi News / National News / Bengal Election Voting: आरजी कर पीड़िता की मां ने वोट डालने के बाद लगाया गंभीर आरोप, कहा- EVM में आ रही समस्या

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Polls: ‘बड़ी-बड़ी बातें छोड़िए, अगर हिम्मत है तो 4 मई को इस्तीफा दे दीजिएगा’, वोटिंग के बीच TMC ने पीएम मोदी को दी चुनौती

राष्ट्रीय

‘सिंघम’ IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत, तत्काल हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

IPS Ajay Pal Sharma
राष्ट्रीय

West Bengal Election: सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप – ‘लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है’

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

West Bengal Election: अराबुल इस्लाम ने टीएमसी पर लगाया आरोप – ‘एजेंटों को बूथ में नहीं बैठने दे रहे’

Arabul Islam
राष्ट्रीय

जिस कंपनी के प्लेन में गई अजित पवार की जान उसी के हेलीकॉप्टर में बेटे पार्थ पवार ने किया सफर, बताया यह कारण

Ajit Pawar Parth Pawar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.