Bengal Election Voting: आरजी कर पीड़िता की मां ने वोट डालने के बाद लगाया गंभीर आरोप, कहा- EVM में आ रही समस्या

उन्होंने आगे कहा कि इस बार हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और बाकी बचे सभी मतदाता 100 प्रतिशत मतदान जरूर करेंगे। इसलिए मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगा। यह सीधा-सा गणित है। लोग बदले की भावना से वोट कर रहे हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किए गए मजाक का करारा जवाब देंगे।