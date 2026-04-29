West Bengal Election: सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप – ‘लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है’

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के दूसरे और अंतिम चरण में आज कोलकाता सहित सात जिलों की 142 सीटों पर मतदान जारी है। सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहाँ से उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी (BJP) ने सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को उतारा है। सुवेंदु नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पहले चरण में मतदान हो चुका है। पिछले चुनाव में इसी सीट पर सुवेंदु ने ममता को हराया था। दूसरे चरण में हो रही 142 सीटों में से पिछले बार टीएमसी (TMC) को 123 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वोटिंग के बीच ही सीएम ममता ने एक बड़ा आरोप लगाया है।