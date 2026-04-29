जिस कंपनी के प्लेन में गई अजित पवार की जान उसी के हेलीकॉप्टर में बेटे पार्थ पवार ने किया सफर, बताया यह कारण

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री के बेटे पार्थ पवार (Parth Pawar) हाल ही में एक नए विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद उस समय सामने आया जब उन्होंने VSR एविएशन के हेलीकॉप्टर में सफर किया। बता दें कि यह वही कंपनी है जिसके प्लेन में सफर करते हुए अजीत पवार की मौत हुई थी। पार्थ के इस कंपनी का कड़ा विरोध करने के बाद उसी के हेलीकॉप्टर में सफर करने करने के चलते एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था जिस पर आखिरकार पार्थ ने चुप्पी तोड़ दी है। पार्थ ने इस मामले पर सफाई देते हुए इसे अंतिम समय में हुई प्रशासनिक गलती बताया है।