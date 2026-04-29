Bengal Election: दूसरे फेज की वोटिंग शुरू, नादिया में बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़

चुनाव शुरू होने से पहले 142 विधानसभा सीटों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मॉक पोल भी कराए गए, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग बुधवार को जारी है। दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी और चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।