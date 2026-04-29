नादिया में चुनावी हिंसा का शिकार हुआ BJP कार्यकर्ता, कहा- ‘TMC के बदमाशों ने मेरे सिर पर रॉड से वार किया’

नादिया जिले के चापड़ा में सुबह के 5 भी नहीं बजे थे कि भाजपा के पोलिंग एजेंट मोशरफ मीर लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े थे। उनके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया था। जब वे बूथ नंबर 53 पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे तभी जान अली मोल्ला के घर से अचानक 15 से 20 लोग निकले। हाथों में बांस के डंडे, लोहे की रॉड और हथियार थे। मीर गिरे, लेकिन मारपीट रुकी नहीं। वहां मौजूद चार आईएसएफ एजेंटों को भी पीटा गया। हमला करके सब भाग गए।मीर ने कहा, "हम बस यही चाहते थे कि लोग शांति से वोट डाल सकें।" लेकिन बंगाल में चुनाव का यही चेहरा है, जो हर बार सामने आता है।