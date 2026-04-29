बीजेपी प्रत्याशी बिकाश सरदार पर टीएमसी के 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने किया हमला, कार का शीशा फोड़ा…ड्राइवर से भी की मारपीट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के दूसरे और अंतिम चरण में आज कोलकाता सहित सात जिलों की 142 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से अब तक हिंसा के कुछ मामले भी सामने आए हैं। कई जगह बीजेपी (BJP) और टीएमसी (TMC) कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है तो कुछ जगह बीजेपी के कार्यालयों में तोड़फोड़ भी हुई है। इसी बीच अब दक्षिण 24 परगना के बसंती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बिकाश सरदार (Bikash Sardar) पर हमले का मामला सामने आया है।