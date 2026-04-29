केजरीवाल-मनीष सिसोदिया के बाद अब AAP के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने उठाया कदम, कोर्ट में नहीं होंगे पेश

AAP के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि वे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और उसी रुख को अपनाते हुए कोर्ट प्रक्रिया से दूरी बना रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी ऐलान कर चुके हैं कि वे एक्साइज पॉलिसी मामले की सुनवाई में न व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे और न ही किसी वकील के जरिए अपनी पैरवी कराएंगे। उन्होंने इस फैसले के पीछे पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया है।