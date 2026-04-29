वोटिंग के बीच BJP के बाद TMC ने भी लगाया आरोप, कहा- EVM में समस्या के कारण हो रहा धीमा मतदान

वहीं एंटली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने भी टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करती हूं कि आप सब बाहर आएं और खुले दिल से वोट करें। पश्चिम बंगाल के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा था, आज वह अधिकार मिल गया है, इसलिए इस अधिकार का खुलकर इस्तेमाल करें। यहां गुंडे लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वोट देने आ रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करती हूं कि जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें लागू करें।