म्यांमार में बदली सत्ता, मिन आंग ह्लाइंग बने राष्ट्रपति, क्या लोकतंत्र वापस आएगा?

Min Aung Hlaing (Image: IANS)
Who is the President of Myanmar in 2026, Min Aung Hlaing: म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। हालांकि इस बदलाव के साथ देश की राजनितिक दिशा क्या होगी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सेना प्रमुख रह चुके मिन आंग ह्लाइंग नए राष्ट्रपति बने हैं। जिसके बाद से यह बहस तेज हो गई है कि क्या देश सच में सिविलियन रूल की ओर बढ़ रहा है या यह सिर्फ सैन्य शासन का नया रूप है।
राजधानी में कुछ प्रॉ-मिलिट्री समूह इस बदलाव को 'सिविलियन लोकतंत्र की वापसी' बता रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ नाम का है। उनके मुताबिक, असल में सत्ता अब भी सेना के ही हाथों में बनी हुई है और यह कदम सैन्य शासन को और मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है।
म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना ने तख्तापलट कर लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था। उस समय चुनी हुई सरकार के नेताओं जिनमें राष्ट्रपति विन म्यिंट और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची शामिल थीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन पर सेना ने सख्ती से कार्रवाई की थी।
दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में तीन चरणों में चुनाव कराए गए, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चुनाव सैन्य शासन को वैधता देने का माध्यम बन गए। एक प्रमुख विश्लेषण में इसे 'सैन्य शासन को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया' बताया गया है। लोकतांत्रिक दलों को कमजोर किया गया और संसद की लगभग एक-चौथाई सीटें सेना के लिए आरक्षित रखी गईं।
विश्लेषकों के अनुसार, म्यांमार की मौजूदा सरकार में 80 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री या तो सक्रिय सैन्य अधिकारी हैं या फिर सेना से जुड़े रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि सत्ता संरचना पर सेना का नियंत्रण अभी भी कायम है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति बनने के बाद मिन आंग ह्लाइंग ने अपने संभावित विरोधियों को किनारे करते हुए वफादार अधिकारियों को अहम पदों पर नियुक्त किया है। पूर्व डिप्टी सैन्य प्रमुख सोए विन की जगह जनरल ये विन ऊ को नियुक्त किया गया है, जिन्हें ह्लाइंग का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है।
म्यांमार के विश्लेषक ये म्यो हेन ने कहा, ''सोए विन जैसे वरिष्ठ अधिकारी संस्थागत रूप से मजबूत थे और वे चुनौती बन सकते थे, जबकि ये विन ऊ की नियुक्ति वफादारी और व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत देती है।''
म्यांमार इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लंबे समय से चल रहे आंतरिक संघर्ष और वैश्विक हालात, खासकर पश्चिम एशिया में तनाव ने देश की स्थिति को और कठिन बना दिया है।
ऐसे में मिन आंग ह्लाइंग के राष्ट्रपति बनने के बाद यह साफ हो गया है कि सत्ता का केंद्र अभी भी सेना ही है। हालांकि समर्थक इसे लोकतंत्र की ओर वापसी बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जमीनी हकीकत इससे अलग है।
''यह बदलाव लोकतंत्र की ओर कदम कम और सत्ता को बनाए रखने की रणनीति ज्यादा लगता है,'' एक विश्लेषण में कहा गया है।
ऐसे में यह देखना अहम होगा कि क्या भविष्य में कोई वास्तविक लोकतांत्रिक बदलाव होता है या फिर म्यांमार में सैन्य शासन का दौर जारी रहता है।
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