म्यांमार में बदली सत्ता, मिन आंग ह्लाइंग बने राष्ट्रपति, क्या लोकतंत्र वापस आएगा?

Who is the President of Myanmar in 2026, Min Aung Hlaing: म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। हालांकि इस बदलाव के साथ देश की राजनितिक दिशा क्या होगी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सेना प्रमुख रह चुके मिन आंग ह्लाइंग नए राष्ट्रपति बने हैं। जिसके बाद से यह बहस तेज हो गई है कि क्या देश सच में सिविलियन रूल की ओर बढ़ रहा है या यह सिर्फ सैन्य शासन का नया रूप है।