तुर्किये से 1 अरब डॉलर और देश की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की डिमांड, युगांडा आर्मी चीफ की अजीबो-गरीब मांग

Uganda Army Chief Bizarre Demand From Turkey: अफ्रीकी देश युगांडा के सेना प्रमुख के एक बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा कर दिया है। युगांडा के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुहूजी काइनरुगाबा ने तुर्किये के सामने एक बेहद असामान्य और विवादित मांग रख दी है, जिसमें उन्होंने 1 अरब डॉलर के साथ-साथ तुर्किये की सबसे खूबसूरत महिला से शादी कराने की बात कही है।