अचानक गिरा लिफ्ट का दरवाजा, बीच में फंसा रह गया महिला का सिर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई भयानक घटना

इस घटना ने अस्पताल के अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि समय पर राहत नहीं मिल पाने से स्थिति और बिगड़ सकती थी। घटना के बाद महिला के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि यह कोई पारंपरिक यात्री लिफ्ट नहीं थी, बल्कि एक होइस्ट ट्रॉली थी, जिसका उपयोग सर्जिकल उपकरणों के ड्रम ले जाने के लिए किया जाता है। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि सरकारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा जांच में किसी तकनीकी खराबी या मैकेनिकल फेल्योर का कोई प्रमाण नहीं मिला। उनके अनुसार, महिला ने सुरक्षा सीमा को पार कर ऑपरेशन गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस और संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।