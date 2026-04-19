हल्दीराम की सेवपुरी में मिला जिंदा किड़ा, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

यहां एक ग्राहक को सर्व की गई सेवपुरी की प्लेट में एक जिंदा, रेंगता हुआ कीड़ा देखा गया। यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि आसपास बैठे अन्य ग्राहक भी घबरा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्राहक अन्य ग्राहकों को भी वह प्लेट दिखाते हुए नजर आता है। आसपास मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। कई लोग यह कहते हुए सुने गए कि इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है, खासकर तब जब आउटलेट देखने में साफ-सुथरा लगता है। ग्राहक ने वीडियो के अंत में कहा कि भले ही आउटलेट का इंटीरियर और प्रेजेंटेशन अच्छा हो, लेकिन असली सवाल खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा का है।