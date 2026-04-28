‘सिद्धारमैया पद छोड़ने को है तैयार’, कर्नाटक के पूर्व मंत्री राजन्ना ने किया बड़ा खुलासा

कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राजन्ना ने कहा कि पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसे जल्द खत्म करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सिद्धारमैया इस मुद्दे पर खुले विचार रखते हैं और पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह हाईकमान के निर्देशों का पालन करेंगे और संगठन के हित को प्राथमिकता देंगे। इस बयान से यह साफ होता है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है।