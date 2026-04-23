‘खरगे का दिमागी संतुलन बिगड़ा, उनका इलाज करवाओ’ भाजपा सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर दिया विवादित बयान

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने इन राज्यों में हो रहे मतदान को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि आज का दिन इन राज्यों की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस उत्सव को मजबूत बनाएं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस तरह के बयानों से साफ है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच टकराव और अधिक बढ़ने वाला है।