बढ़ती गर्मी में क्यों बंद हो रही हैं शहरों की ट्रैफिक लाइटें? ये बड़ी वजह आई सामने

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब गर्मी जल्दी शुरू हो रही है और ज्यादा समय तक बनी रहती है। हीटवेव की घटनाएं भी पहले के मुकाबले अधिक हो गई हैं।