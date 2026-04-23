पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग आज, महिलाएं साबित हो सकती हैं ‘किंगमेकर’

पश्चिम बंगाल (West bengal) में आज पहले चरण की वोटिंग के साथ ही चुनावी माहौल गर्माना तय है। सिर्फ राज्य की ही नहीं, देशभर की नज़रें पश्चिम बंगाल चुनाव पर हैं। आज, 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग चल रही है और 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 4 मई को चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। इस बारे के चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हो सकता है।