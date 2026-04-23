पश्चिम बंगाल में ‘ध्रुवीकरण’ और तमिलनाडु में ‘मॉडल बनाम मॉडल’ की परीक्षा, वोटिंग हुई शुरू

बंगाल में पहले चरण का मतदान सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि राजनीतिक दिशा तय करने वाला संकेत माना जा रहा है। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी (BJP) और टीएमसी (TMC) के बीच है। बीजेपी ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और अन्य नेताओं ने राजनीतिक हिंसा, खराब कानून-व्यवस्था, व्यापक भ्रष्टाचार के साथ घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। महिला आरक्षण लागू नहीं होने का ठीकरा टीएमसी पर फोड़ा गया। बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने, घुसपैठ रोकने, सीमाओं को मजबूत करने, रोजगार सृजन जैसे वादे किए। इसके साथ ही मस्जिद, नमाज, डेमोग्राफी बदलने जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की।



वहीं टीएमसी चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के सामने यह चुनाव अब तक का सबसे कठिन माना जा रहा है। टीएमसी ने भाजपा पर एसआईआर के ज़रिए मतदाता सूची में गड़बड़ी करने और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। टीएमसी ने दावा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडे पर प्रतिबंध लगा देगी। महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन कर बंगाल के तीन टुकड़े करने का आरोप भी टीएमसी ने भाजपा पर लगाया। टीएमसी ने हर परिवार को पक्का घर, सभी के लिए पाइप से पीने का पानी, भूमिहीन किसानों को समर्थन देने का वादा किया।