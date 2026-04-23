किशोरी का फैक्ट्री के बाथरूम में हुआ प्रसव, बच्चे को जन्म देते ही मां ने उसका गला काट कचरे में फेंका

मामला सामने आने के बाद फैक्ट्री में सनसनी फैल गई और बाथरूम में रखे बैग की जांच की गई। जांच के दौरान थैली में बच्चे का शव मिला जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लिया गया। इसके साथ ही बाथरूम से भी सभी आवश्यक सबूत जुटाए गए। प्रारंभिक फॉरेंसिक जांच में यह पुष्टि हुई कि बच्चे की हत्या जन्म के बाद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री कर्मचारियों से पूछताछ कर आरोपी महिला की पहचान की।