क्या हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी सैनिकों को नहीं मिल रहा भोजन? बवाल बढ़ने के बाद युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने दिया जवाब

अमेरिका के युद्ध मंत्री पिट हेगसेथ ने एक बार फिर मीडिया पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात दो बड़े युद्धपोतों पर खाने की कमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं, इस खबर को जारी करने वाले पत्रकारों को 'फरीसी प्रेस' कहकर मजाक उड़ाया है।