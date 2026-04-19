19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी सैनिकों को नहीं मिल रहा भोजन? बवाल बढ़ने के बाद युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने दिया जवाब

अमेरिका के युद्ध मंत्री पिट हेगसेथ ने होर्मुज स्ट्रेट में तैनात USS लिंकन और USS ट्रिपोली पर खाने की कमी की खबरों को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने मीडिया को ‘फरीसी प्रेस’ कहकर तंज कसा और कहा कि दोनों जहाजों पर 30 दिन से ज्यादा का खाना स्टॉक है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 19, 2026

अमेरिकी सेना का सबसे ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिका के युद्ध मंत्री पिट हेगसेथ ने एक बार फिर मीडिया पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात दो बड़े युद्धपोतों पर खाने की कमी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं, इस खबर को जारी करने वाले पत्रकारों को 'फरीसी प्रेस' कहकर मजाक उड़ाया है।

हेगसेथ ने साफ कहा कि ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ तस्वीरों में नाविकों के प्लेट में कम खाना दिखाया गया था, जिससे दावा किया जा रहा था कि जहाजों पर भोजन संकट है और नाविक भूखे रह रहे हैं।

हेगसेथ ने एक्स पर लिखा- अमेरिकी नेवी की हालत हॉर्मुज में बिल्कुल सही है। फरीसी प्रेस ने फिर फेक न्यूज फैलाई। मेरी टीम ने लिंकन और ट्रिपोली दोनों जहाजों की लॉजिस्टिक्स चेक की। दोनों पर 30 दिन से ज्यादा का खाना स्टॉक है। नेवी सेंट्रल हर रोज हर जहाज की मॉनिटरिंग करती है।

कब और कैसे शुरू हुआ खाने का विवाद?

दरअसल, कुछ दिन पहले क्रू मेंबर्स के नाम से कुछ पोस्ट वायरल हुए थे। उनमें लिखा था कि नाविक हर वक्त भूखे रहते हैं और खाने की क्वालिटी भी ठीक नहीं है।

इन पोस्ट के साथ प्लेट की तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिनमें बहुत कम भोजन दिख रहे थे। ये पोस्ट तेजी से फैले और दुनिया भर में चर्चा होने लगी। खासकर ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच ये खबर और भी संवेदनशील हो गई।

अमेरिकी नेवी का भी आया जवाब

अमेरिकी नेवी ने भी आधिकारिक बयान जारी करके इस मामले में सब कुछ साफ कर दिया। नेवी ने कहा कि खाने की कमी या खराब क्वालिटी की कोई बात नहीं है।

उन्होंने कहा- हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक्स है। कभी-कभी मेन्यू में छोटे बदलाव करते हैं ताकि जहाज ज्यादा दिन तक समुद्र में रह सके।

नेवी ने ये भी बताया कि इलाके में मेल डिलीवरी पर लगी अस्थायी रोक हटा दी गई है। अब परिवारों से आने वाले पैकेट फिर से पहुंचने लगेंगे।

ईरान का तंज और ऑपरेशन का नाम

ईरान के दूतावास ने यूके में ट्वीट करके मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा- वे चाहते हैं कि नाविक शौचालय कम इस्तेमाल करें!" ये पुरानी USS जेराल्ड आर फोर्ड वाली शौचालय समस्या का इशारा था। ईरानी अधिकारी लगातार इस तरह के तंज कस रहे हैं।

हेगसेथ ने कहा कि हमारे नाविकों को सबसे अच्छा खाना और सुविधाएं मिलनी चाहिए और मिल भी रही हैं। ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' के तहत तैनात इन जहाजों पर हर चीज की निगरानी चल रही है।

कुल मिलाकर ये विवाद एक बार फिर दिखाता है कि आजकल छोटी-छोटी खबरें भी कितनी तेजी से वायरल हो जाती हैं और उन्हें सही तथ्यों के साथ काउंटर करना कितना जरूरी है। अमेरिकी नेवी की तैयारी पर कोई सवाल नहीं, बस मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने बवाल खड़ा कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

19 Apr 2026 02:57 pm

Hindi News / World / क्या हॉर्मुज में तैनात अमेरिकी सैनिकों को नहीं मिल रहा भोजन? बवाल बढ़ने के बाद युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने दिया जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इटली में बैसाखी के दौरान गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या

two Indians shot dead in italy
विदेश

अली खामेनेई की हत्या के हफ्तों बाद भी उनका अंतिम संस्कार करने से डर रहे ईरानी अधिकारी, रिपोर्ट में बड़ा दावा

Ayatollah Ali Khamenei
विदेश

क्या अब खत्म हो जाएगा फ्री यूपीआई का दौर? बड़े पेमेंट्स पर चार्ज लगाने की तैयारी

UPI Charges
राष्ट्रीय

‘इडियट के कहने पर नहीं खुलेगा होर्मुज’, दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान का डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला

Donald Trump-MOJTABA KHAMNEI
विदेश

दो भारतीय जहाजों पर फायरिंग मामले में डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान, कहा- थैक्यू

Strait of Hormuz tension, Iran navy firing on Indian ships, IRGC attack on oil tankers,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.