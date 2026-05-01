ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा, टैरिफ की धमकी से रुकवाया भारत-पाकिस्तान युद्ध; लाखों जानें बचाईं

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के एक मंत्री ने उन्हें 3 से 5 करोड़ लोगों की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने दावा किया कि दो परमाणु संपन्न देश लड़ रहे थे, 11 विमान गिराए गए थे। मैंने इसे टैरिफ के जरिए सुलझाया।