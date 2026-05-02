ईरान में भीषण बम धमाका, आईआरजीसी के 14 सैनिकों की मौत

ज़ंजन स्थित आईआरजीसी की अंसार अल-महदी यूनिट की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि बम धमाका अज्ञात गोला-बारूद के कारण हुआ, जो युद्ध की वजह से फैल गया। बयान में यह भी बताया गया है कि मारे गए 14 सैनिक यूनिट के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ कर्मियों में से थे। माना जा रहा है कि इलाके में मिला गोला-बारूद युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए क्लस्टर बम और फाइटर जेट्स से गिराई गई बारूदी माइन्स की वजह से वहाँ मौजूद था। इस गोला-बारूद की पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए ही आईआरजीसी के सैनिक मौके पर पहुंचे थे और उस दौरान की बम धमाका हो गया।