अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- ‘ईरान दुनिया के लिए खतरा, उनके हाथ में कभी भी परमाणु हथियार नहीं आने देंगे’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम संघर्ष को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। हम जल्दबाजी में नहीं है। हम तीन साल बाद फिर से यह समस्या खड़ी होने नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें ऊंची हैं, बाकी चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तो दुनिया ईरान के परमाणु हथियार के बिना होगी। अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं होने वाला। युद्ध खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतें भी गिर जाएंगी।