ईरानी विदेश मंत्री अराघची की होगी छुट्टी? राष्ट्रपति पेज़ेशकियान और संसद स्पीकर गालिबफ हो गए खिलाफ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेज़ेशकियान और गालिबफ ने अराघची पर राष्ट्रपति को दरकिनार करते हुए आईआरजीसी (IRGC) के निर्देशों का पालन करने का आरोप लगाया है। दोनों का मानना है कि अराघची ने कैबिनेट मंत्री की भूमिका से ज़्यादा आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी (Ahmad Vahidi) के सहायक के रूप में काम किया है और यही दोनों की नाराज़गी की वजह है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अराघची सभी मामलों में वाहिदी के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति पेज़ेशकियान को सूचित किए बिना आईआरजीसी कमांडर के निर्देशों के आधार पर नीतियों को लागू कर रहे हैं।