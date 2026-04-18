18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

IRGC ने 120 से ज़्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, दुश्मन के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कर रहे थे साजिश

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान में 120 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 18, 2026

Spies arrested in Iran

Spies arrested in Iran (Photo - Washington Post)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States Of America) के बीच 8 अप्रैल को लागू हुआ दो हफ्ते का सीज़फायर 21 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस सीज़फायर को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच सोमवार को दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी और इसमें स्थायी समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले दौर की शांति-वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला था और ऐसे में दूसरे दौर की शांति-वार्ता पर ही युद्धविराम की उम्मीद टिकी हुई है। इसी बीच आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने देश में बड़ी कार्रवाई की है।

120 से ज़्यादा लोगों को किया गिरफ्तार

आईआरजीसी ने देशभर में 120 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार आईआरजीसी ने अलग-अलग प्रांतों से करीब 127 लोगों को गिरफ्तार किया।

दुश्मन के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कर रहे थे साजिश

बताया जा रहा है कि जिन लोगों को आईआरजीसी ने गिरफ्तार किया है, उनका संबंध अमेरिका, इज़रायल और ब्रिटेन से था। ये लोग दुश्मन के साथ मिले हुए थे और ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे थे। ईरान में दुश्मन के हमले के लिए ये लोग जमीनी स्तर पर मदद मुहैया करा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी लोग संवेदनशील स्थानों की जानकारी अपने मुख्यालय को भेज रहे थे। कई लोग जासूसी में संलिप्त थे और कई लोग जमीनी स्तर पर दुश्मन के हमले के लिए ज़रूरी काम कर रहे थे।

जासूसों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई जारी

ईरान की जांच एजेंसी ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पिछले साल ईरान और इज़रायल के बीच जून में 12 दिन तक चले युद्ध के बाद से ही ईरान में मोसाद के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर दी गई, जो अभी भी जारी है। इस कार्रवाई के दौरान अब तक कई जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप के आदेश की उड़ी धज्जियाँ, सीज़फायर के बावजूद इज़रायल ने लेबनान को दहलाया
विदेश
Israel bombs Lebanon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Published on:

18 Apr 2026 01:10 pm

Hindi News / World / IRGC ने 120 से ज़्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, दुश्मन के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कर रहे थे साजिश

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

अमेरिका में IAF चीफ ने परखी F-15EX ईगल II की ताकत: क्या हैं इसके मायने ?

Indian Army Chief F-15EX Eagle II
विदेश

होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप के 10 बड़े बयान: कभी चेतावनी तो कभी राहत की बात, जानें ट्रंप ने क्या-क्या कहा?

Trump Iran deal statements, Strait of Hormuz, US blockade Iran ports, Iran US ceasefire
भारत

ईरान को हथियार भेज रहा है चीन! तेहरान में चीनी कार्गो विमान लैंडिंग का वीडियो वायरल

mysterious aircraft land in Tehran
विदेश

‘बात नहीं बनी तो फिर बसरेंगे बम’, ट्रंप ने ईरान को दे दिया अल्टीमेटम; होर्मुज को लेकर भी चेताया

strait of hormuz, war news, war iran news, iran war, us iran, us news, us iran news,
विदेश

‘होर्मुज स्ट्रेट बंद कर देंगे अगर अमेरिका ने नहीं हटाई नाकेबंदी’, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ की चेतावनी

Mohammad Bagher Ghalibaf
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.