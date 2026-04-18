होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप के 10 बड़े बयान: कभी चेतावनी तो कभी राहत की बात, जानें ट्रंप ने क्या-क्या कहा?

दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान ने होर्मुज को खोल दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कभी वह शांति की उम्मीद जताते हैं तो कभी साफ चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद वैश्विक स्तर पर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन तनाव और बातचीत का दौर अभी जारी है। आइए जानते हैं ट्रंप के 10 बड़े बयान के बारे में, जो उन्होंने कहा है...