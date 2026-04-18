IPL में ‘सुपर फ्लॉप’ रहे ये कप्तान, लिस्ट में भारत का सबसे सफल कैप्टन भी शामिल, कई नाम चौंकाने वाले

हार्दिक पंड्या और अजिंक्य रहाणे (Photo - IANS)
Kolkata Knight Riders, Worst Captain in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही है। शुक्रवार, 17 अप्रैल की रात को गुजरात टाइटंस (GT) के हाथों मिली हार के साथ ही केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया है, जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। रहाणे अब आईपीएल इतिहास के सबसे फ्लॉप कप्तान बन गए हैं।
इस सीजन में केकेआर ने अब तक 6 मैच खेले हैं और उनमें से 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन बात सिर्फ इस सीजन की नहीं है। अगर हम आईपीएल के पूरे इतिहास को देखें और उन खिलाड़ियों की लिस्ट निकालें जिन्होंने कम से कम 25 मैचों में कप्तानी की है, तो अजिंक्य रहाणे का जीत का प्रतिशत सबसे कम है। उन्होंने इस शर्मनाक लिस्ट में महेला जयवर्धने और कुमार संगाकारा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट के टॉप-5 में रहाणे के साथ-साथ शिखर धवन और सौरव गांगुली जैसे भारतीय नाम भी शामिल हैं।
|कप्तान का नाम
|जीत का प्रतिशत (%)
|अजिंक्य रहाणे
|31.8%
|महेला जयवर्धने
|33.3%
|कुमार संगाकारा
|36.2%
|शिखर धवन
|37.0%
|सौरव गांगुली
|40.5%
रहाणे ने अब तक कुल 44 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से उनकी टीम सिर्फ 14 बार जीती है और 28 बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। यानी जब उनकी टीम दो मैच हारती है, तब जाकर कहीं एक जीत नसीब होती है।
मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 180 रन टांगे थे। टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने फॉर्म में लौटते हुए 79 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन कोलकाता के गेंदबाज इस स्कोर को बचा नहीं पाए और ग्रीन की फिफ्टी बेकार चली गई। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली और 50 गेंदों में 86 रन कूट दिए। गिल के अलावा साई सुदर्शन (22) और जोस बटलर (25) ने भी अच्छा साथ निभाया। गेंदबाजी में गुजरात के लिए कैगिसो रबाडा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। गुजरात ने यह मैच 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत लिया। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण और रमनदीप सिंह के हाथ एक-एक सफलता लगी।
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