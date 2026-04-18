IPL में ‘सुपर फ्लॉप’ रहे ये कप्तान, लिस्ट में भारत का सबसे सफल कैप्टन भी शामिल, कई नाम चौंकाने वाले

मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 180 रन टांगे थे। टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने फॉर्म में लौटते हुए 79 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन कोलकाता के गेंदबाज इस स्कोर को बचा नहीं पाए और ग्रीन की फिफ्टी बेकार चली गई। गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली और 50 गेंदों में 86 रन कूट दिए। गिल के अलावा साई सुदर्शन (22) और जोस बटलर (25) ने भी अच्छा साथ निभाया। गेंदबाजी में गुजरात के लिए कैगिसो रबाडा ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट चटकाए। गुजरात ने यह मैच 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत लिया। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए, जबकि वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण और रमनदीप सिंह के हाथ एक-एक सफलता लगी।